Kıraathane Buluşmaları Regaip Kandil Özel
Necip Karakaya’nın sunumuyla gerçekleştirilen “Kıraathane Buluşmaları “ programı bu akşam Sincan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Millet Kıraathanesinde seyirciyle buluşacak.
“Kıraathane Buluşmaları Regaip Kandil özel bu hafta Sincan Millet Kıraathanesinde.”
Necip Karakaya’nın sunumuyla gerçekleştirilen “Kıraathane Buluşmaları “ programı bu akşam Sincan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Millet Kıraathanesinde seyirciyle buluşacak.
Regaib Kandili özel programına ise Nihat Hatipoğlu konuk olacak.
Sincan,Millet Kıraathanesinde gerçekleşecek “Regaip Kandil “ özel programı bu akşam saat 19:00’da ekultur.sincan.bel.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak.
17 Şub 2021 - 17:40 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.