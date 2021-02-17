Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Şub 2021 - 17:40 G: 17 Şub 2021 - 17:41

Kıraathane Buluşmaları Regaip Kandil Özel

Necip Karakaya’nın sunumuyla gerçekleştirilen “Kıraathane Buluşmaları “ programı bu akşam Sincan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Millet Kıraathanesinde seyirciyle buluşacak.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

“Kıraathane Buluşmaları Regaip Kandil özel bu hafta Sincan Millet Kıraathanesinde.”

Necip Karakaya’nın sunumuyla gerçekleştirilen “Kıraathane Buluşmaları “ programı bu akşam Sincan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Millet Kıraathanesinde seyirciyle buluşacak.

Regaib Kandili özel programına ise Nihat Hatipoğlu konuk olacak.

Sincan,Millet Kıraathanesinde gerçekleşecek “Regaip Kandil “ özel programı bu akşam saat 19:00’da ekultur.sincan.bel.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak.

17 Şub 2021 - 17:40 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arıza’dan Ramo’ya; Ramo’dan Arıza Dizisine Oyuncu Alışverişi! İki Dizi Neredeyse Birleşecek! Seyircileri Neler Bekliyor Neler… mask
Arıza’dan Ramo’ya; Ramo’dan Arıza Dizisine Oyuncu Alışverişi! İki Dizi Neredeyse Birleşecek! Seyircileri Neler Bekliyor Neler…
Kıraathane Buluşmaları Regaip Kandil Özel mask
Kıraathane Buluşmaları Regaip Kandil Özel
Ankara Haftalık Koronavirüs Tablosu Açıklandı! Hangi İllerde Koronavirüs Vaka Sayısı Azaldı? Yerli Aşıda Son Durum Nedir? mask
Ankara Haftalık Koronavirüs Tablosu Açıklandı! Hangi İllerde Koronavirüs Vaka Sayısı Azaldı? Yerli Aşıda Son Durum Nedir?
Mucize Doktor Dizisinde Ali Vefa Karakteri Ayrılıyor! Fragman Her Şeyi Ortaya Çıkartı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak... mask
Mucize Doktor Dizisinde Ali Vefa Karakteri Ayrılıyor! Fragman Her Şeyi Ortaya Çıkartı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak...
18 Şubat Ankara'da Okullar Tatil Mi? Yarın 18 Şubat Çarşamba Hangi İllerde Okullar Tatil? mask
18 Şubat Ankara'da Okullar Tatil Mi? Yarın 18 Şubat Çarşamba Hangi İllerde Okullar Tatil?
İstanbul Valiliğinden Açıklama! Eğitim Kar Tatili! mask
İstanbul Valiliğinden Açıklama! Eğitim Kar Tatili!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL