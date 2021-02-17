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- 17 Şub 2021 - 19:40 G: 17 Şub 2021 - 20:02

Sadakatsiz Dizisi Tüm İddiaları Çürüttü! Afişi Tamamen Değiştirdi! Dizi Artık Hikayeye Göre İlerlemeyecek! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinde yapılan değişiklik milyonlara ters köşe oldu. Dizinin 21. Bölümde ayrılacağı iddia edilen Melis Sezen için gelen hamle tüm iddiaları çürüttü. Dizinin ana hikayesi olan Doctor Foster’ın hikayesinden bir an bile ayrılmayan Sadakatsiz dizisi o isim ele alanınca resmen U dönüşü yaptı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Çarşamba akşamları ekranlara gelen diziler arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinde yaşanılan olaylar seyirci ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Dizi konusunda sık sık sorunlar yaşayan Kanal D’nin yıldız dizisi haline gelen Sadakatsiz dizisinde yaşanılan reytingler ise Kanal D ekibinin hoşuna gidiyor. Dizinin hikayesinin hemen yanında oyuncularda dikkatleri üzerine çekiyor.

BBC’nin Bafta ödüllü Doctor Foster dizisinden hayata geçirilen ve diziyi eksiksiz bir şekilde yansıtan Sadakatsiz dizisi Melis Sezen için şok bir hamle yaptı. Diziden ayrılması beklenen karakter için afişte yeni yer tasarladılar. Eski afişte yeri olmayan Melis Sezen artık resmen dizinin afişinde yer alıyor. Orijinal diziye bakıldığındaysa Melis Sezen karakterinin birkaç bölüm sonra diziden ayrılması gerekiyor.

17 Şub 2021 - 19:40 Ankara- Dizi Haberleri

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