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17 Şub 2021 - 19:40

Sadakatsiz Dizisi Tüm İddiaları Çürüttü! Afişi Tamamen Değiştirdi! Dizi Artık Hikayeye Göre İlerlemeyecek! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinde yapılan değişiklik milyonlara ters köşe oldu. Dizinin 21. Bölümde ayrılacağı iddia edilen Melis Sezen için gelen hamle tüm iddiaları çürüttü. Dizinin ana hikayesi olan Doctor Foster’ın hikayesinden bir an bile ayrılmayan Sadakatsiz dizisi o isim ele alanınca resmen U dönüşü yaptı.