Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Şub 2021 - 12:57 G: 18 Şub 2021 - 12:58

Beşiktaş'ta Mola Tamam! Denizlispor Galibiyeti Hedefleniyor!

Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitti. Futbolcuların yarın hazırlıklara başlıyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor.

Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Beşiktaşlı futbolcular yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, Denizlispor maçı için ilk antrenmanı yapacak.

18 Şub 2021 - 12:57 AA İstanbul- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bayern Münih'te Şok! Yıldız Futbolcu Kovid-19 Oldu! mask
Bayern Münih'te Şok! Yıldız Futbolcu Kovid-19 Oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beklenmedik Sonuçlar! mask
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beklenmedik Sonuçlar!
Trabzonspor 26. randevusuna Çıkıyor! Kötü Gidişat Duracak Mı? mask
Trabzonspor 26. randevusuna Çıkıyor! Kötü Gidişat Duracak Mı?
Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu! İşte Kampa Katılacaklar! mask
Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu! İşte Kampa Katılacaklar!
Hakemler Açıklandı! Gözler 26. Haftada! mask
Hakemler Açıklandı! Gözler 26. Haftada!
Büyük Maçta Hakem Belli Oldu! Medipol Başakşehir-Trabzonspor Maçını O Yönetecek! mask
Büyük Maçta Hakem Belli Oldu! Medipol Başakşehir-Trabzonspor Maçını O Yönetecek!
Fenerbahçe'den Çok Sert Açıklama! Galatasaray İddialarına Cevap Verdiler! mask
Fenerbahçe'den Çok Sert Açıklama! Galatasaray İddialarına Cevap Verdiler!
Ozan Kabak Gözde Olmaya Devam Ediyor! Performansı Hakkında Bakın Ne Dedi! mask
Ozan Kabak Gözde Olmaya Devam Ediyor! Performansı Hakkında Bakın Ne Dedi!
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Takımın Maçları Başlıyor! UEFA Avrupa Ligi Maç Saatleri Belli Oldu! mask
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Takımın Maçları Başlıyor! UEFA Avrupa Ligi Maç Saatleri Belli Oldu!
Antalyaspor'da Yenilmezlik Formülü Genç Oyuncular! Yanal'ın Formülü Açığa Çıktı! mask
Antalyaspor'da Yenilmezlik Formülü Genç Oyuncular! Yanal'ın Formülü Açığa Çıktı!
# BEŞİKTAŞ İLE İLİŞKİLİ:
Beşiktaş'ta Nefesler Tutuldu! Deplasmanda Galibiyet İstiyorlar! mask
Beşiktaş'ta Nefesler Tutuldu! Deplasmanda Galibiyet İstiyorlar!
Başiktaş Hazırlıklara Başladı! Galibiyet Serisine Kupada Devam Etmek İstiyor! mask
Başiktaş Hazırlıklara Başladı! Galibiyet Serisine Kupada Devam Etmek İstiyor!
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı mask
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı mask
Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan 2 transfer mask
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan 2 transfer
Son Dakika! Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı mask
Son Dakika! Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü mask
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sergen Yalçın bırakıyor mu? ''Benim sözleşmemde tazminat yok'' mask
Sergen Yalçın bırakıyor mu? ''Benim sözleşmemde tazminat yok''
Beşiktaş'ın PAOK maçı aday kadrosu belli oldu mask
Beşiktaş'ın PAOK maçı aday kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hareketleniyor - Video Haber mask
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hareketleniyor - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören’de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği mask
Keçiören’de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği
Mamak’ta Riskli Yapılar Tespit Ediliyor mask
Mamak’ta Riskli Yapılar Tespit Ediliyor
Başkandan Satılık Araba mask
Başkandan Satılık Araba
Restoranlar Açılışa Hazırlanıyor! Bilim Kurulu Üyesinden Tavsiyeler! mask
Restoranlar Açılışa Hazırlanıyor! Bilim Kurulu Üyesinden Tavsiyeler!
Survivor'da Şok İfşa! O Oyunun Kazanan Tarafı Ortaya Çıktı! Masterchef Kahini, Survivor'ı Ele Geçirdi! mask
Survivor'da Şok İfşa! O Oyunun Kazanan Tarafı Ortaya Çıktı! Masterchef Kahini, Survivor'ı Ele Geçirdi!
Lüleburgaz'da Ocak Ayında 470 Bin Su Tüketildi! mask
Lüleburgaz'da Ocak Ayında 470 Bin Su Tüketildi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL