18 Şub 2021 - 12:57 Güncelleme: 18 Şub 2021 - 12:58
Beşiktaş'ta Mola Tamam! Denizlispor Galibiyeti Hedefleniyor!
Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitti. Futbolcuların yarın hazırlıklara başlıyor.
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor.
Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Beşiktaşlı futbolcular yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, Denizlispor maçı için ilk antrenmanı yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.