Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Oğuz Esnafı Yalnız Bırakmıyor

Esnafımızın Her Zaman Yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçelerinde faaliyet gösteren esnafları sık sık ziyaret ederek hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunuyor. Oğuz Yalnızca ilçemizin değil ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçedeki esnafları sık sık ziyaret ederek yalnız bırakmıyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz esnaflarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulunuyor. Hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlara da hâl hatır sorarak sohbet ediyor.

İstek Ve Öneriler Dinliyoruz

Başkan Oğuz belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını belirterek Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor istek ve önerilerini dinliyoruz hayırlı bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnızca ilçemizin değil ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz diye konuştu.