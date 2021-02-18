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- 18 Şub 2021 - 13:04 G: 18 Şub 2021 - 13:05

Bayern Münih'te Şok! Yıldız Futbolcu Kovid-19 Oldu!

Bayern Münih'te top koşturan ünlü oyuncu Benjamin Pavard'ın testleri pozitif çıktı. Karantina olan Pavard'ın durumu şimdilik iyi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor.

Bayern Münih'te ocak sonunda ise Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

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18 Şub 2021 - 13:04 AA - Spor

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