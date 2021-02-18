Başkandan Satılık Araba
Taşdelen yaptığı açıklamada daha önce sosyal medyadan makam aracını satacağını duyurduğunu hatırlatarak Aracın değerlemesi yapıldı. İşlemleri tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale ilanımız gazetelerde yayımlandı dedi.
Başkandan Satılık Araba
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Makam Aracının Satışı İçin İhaleye Çıkıldığını Açıkladı.
Taşdelen yaptığı açıklamada daha önce sosyal medyadan makam aracını satacağını duyurduğunu hatırlatarak Aracın değerlemesi yapıldı. İşlemleri tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale ilanımız gazetelerde yayımlandı dedi.
Biz yapalım örnek olalım çağrısında bulunan Alper Taşdelen Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam araçlarına binmeyelim. Gelin o araçları satalım. Parasıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet alalım burs sağlayalım ve sosyal yardıma harcayalım diye konuştu. Taşdelenin satışı için ilana çıkardığı Audi marka makam aracı için 450 bin TL muhammen bedel biçildi. İhale 9 Mart 20121 günü saat 14.10da Belediyenin Encümen Salonunda yapılacak.
18 Şub 2021 - 13:12 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.