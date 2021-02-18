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- 18 Şub 2021 - 13:12 G: 18 Şub 2021 - 13:14

Başkandan Satılık Araba

Taşdelen yaptığı açıklamada daha önce sosyal medyadan makam aracını satacağını duyurduğunu hatırlatarak Aracın değerlemesi yapıldı. İşlemleri tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale ilanımız gazetelerde yayımlandı dedi.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Başkandan Satılık Araba

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Makam Aracının Satışı İçin İhaleye Çıkıldığını Açıkladı.

Taşdelen yaptığı açıklamada daha önce sosyal medyadan makam aracını satacağını duyurduğunu hatırlatarak Aracın değerlemesi yapıldı. İşlemleri tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale ilanımız gazetelerde yayımlandı dedi.

Biz yapalım örnek olalım çağrısında bulunan Alper Taşdelen Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam araçlarına binmeyelim. Gelin o araçları satalım. Parasıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet alalım burs sağlayalım ve sosyal yardıma harcayalım diye konuştu. Taşdelenin satışı için ilana çıkardığı Audi marka makam aracı için 450 bin TL muhammen bedel biçildi. İhale 9 Mart 20121 günü saat 14.10da Belediyenin Encümen Salonunda yapılacak.

18 Şub 2021 - 13:12 Ankara- Belediyeler

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