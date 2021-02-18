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- 18 Şub 2021 - 16:53 G: 18 Şub 2021 - 16:58

1 Mart 2021 Lokantalar Açılacak Mı? Restoran ve Kafeler Martta Açılıyor Mu?

Birçok vatandaş ve işyeri sahibinin lokantaların açılması hakkında meraklı bekleyişi sürüyor. Peki, 1 Mart 2021 lokantalar açılacak? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Uzun süredir Türkiye gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alan kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgın sürecinin başlamasından bu yana yaklaşık 6 ay kapalı kalan kafe ve restoranlar şuanda da hizmet vermiyor. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aralık ayının başında uygulanmaya başlayan tedbir kararlarından biri de kafe ve restoranların hizmete kapatılması olmuştu. İnsanların en çok sosyalleştiği kalabalık ortamlar arasında yer alan kafe ve restoranlar sosyal izolasyonun sağlanması amacı ile aralık ayından bu yana kapalı olmakla beraber son aylarda vaka sayılarının düşmesi ile bu işletmelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmaya başladı.

Aralık ayının başından bu yana kapalı olan kafe ve restoranların açılacağı tarih uzun süredir vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu işletmelerde çalışan binlerce kişi işlerine geri dönmeyi bekliyor. Son aylarda Türkiye’de vaka sayılarının düşmeye başlaması ve aşı uygulamalarının hızlanması ile beraber normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanmıştı. Normalleşme adımları kapsamında açılması beklenen kafe ve restoranlarla ilgili resmi karar için de kabine toplantısı işaret ediliyordu. Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

18 Şub 2021 - 16:53 - Yaşam

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