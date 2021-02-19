Pursaklar’dan Ayasofya’ya

Pursakların Kedisi Kılıç Ayasofyada gerçekleştirilen kandil programında kürsüye çıktı

Ayasofya kedisi Kılıç doğduğu ve büyüdüğü yer olan Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezinden Ağustos ayında gittiği yeni evi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde zeki enerjik ve sosyal bir yapısıyla ilgileri üzerine çekmeye devam ediyor.

Pursaklardan Ayasofyaya bir nefes olan ev sahibi kılıç Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşın Regaip Kandili vesilesiyle Ayasofya özel programında yaptığı vaazını yakından dinledi.

Regaib Kandilinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşın Ayasofya caminde kürsüde cemaate vaaz verdiği sırada yanına gelerek kürsüye çıkan kılıç bütün Türkiyede ilgi odağı haline geldi. Televizyon kanallarında ve sosyal medya platformlarında bir anda gündem olan Ayasofya kedisi Kılıç birçok takipçinin bir anda dikkatini çekti.

Ne Güzel Bir Fotoğraf Karesi

Ne güzel bir fotoğraf karesi ifadesi ile Pursakların Ayasofya camisindeki kedisi Kılıçı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Ayasofya caminde Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve Pursakların tatlı kedisi Ayasofya kedisi Kılıç Kandil programında bir arada dedi.

Pursaklar Belediyesi aynı zamanda Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkeziyle başkentin kültür mirasına sahip çıkıyor ve bunu Dünyaya tanıtmak için önemli çalışmalara da imza atıyor.