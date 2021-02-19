Çankaya’dan Berberlere Pandemi Maskesi
Çankaya Belediyesi Pandemi koşullarında zor günler geçiren esnafa yardım elini uzatıyor. Çankaya Belediyesi berberlere hijyen seti dağıtımına devam ediyor.
Çankaya’dan Berberlere Pandemi Maskesi
Çankaya Belediyesi Pandemi koşullarında zor günler geçiren esnafa yardım elini uzatıyor. Çankaya Belediyesi berberlere hijyen seti dağıtımına devam ediyor.
Vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan berberlere maske kolonya ve dezenfektandan oluşan hijyen setini dağıtan Çankaya Belediyesi esnafın yanında olduğunu gösteriyor. Virüsün bulaşmasını engelleyen maske dezenfektan ve temizlik açısından önem arz eden kolonya dağıtımını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi gündüz nüfusu 25 milyonu bulan Kızılay çevresindeki berberlere hijyen setini dağıtıyor.
Çankaya’da Hiç Kimse Yalnız Değildir
Çankaya sınırları içerisinde yaşayan her bir vatandaşın yanında olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen El ele vererek bu günleri atlatacağız. Zor şartlardan geçtiğimiz bu günlerde belediye olarak vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çankayalı şunu iyi bilsin ki Çankayada hiç kimse yalnız değildir diye konuştu.
19 Şub 2021 - 12:02 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.