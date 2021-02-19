ATO’dan, Hamisi Olduğu Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine Ziyaret…

19 ŞUBAT 2021- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve beraberindeki heyet ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette konuşan Baran, ülke ekonomisinin güçlenmesi ve üretimde katma değerin artarak ileri teknoloji alanlarına yönelebilmesi için nitelikli meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek “Güçlü bir ekonomi için, eğitim ve reel sektör işbirliğinin güçlenmesi gerekiyor” dedi.

ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla başlattığı “81 ilde 81 okul” projesi kapsamında ATO’nun hamiliğini üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Bilişim Teknolojileri, Uçak Bakım Alanı, Plastik Teknolojileri, Raylı Sistem, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojileri ve Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı olmak üzere 9 farklı meslek alanında eğitimler veren okulu gezerek, Okul Müdürü Barış Bektaş’tan bilgi alan Baran ve beraberindeki heyet, eğitim verilen atölyeleri de gezdi.

ATO olarak mesleki eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Baran, gençlerin mesleki eğitime yönelmesi için çağrı yaptıklarını hatırlatarak, Liselere Geçiş Sistemi sınavlarında meslek liselerinin tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Mesleki eğitimin istihdam odaklı ve sektörel ihtiyaçlara cevap verecek niteliğe kavuşturulması gerektiğini kaydeden Baran, “Mesleki eğitim alan öğrencilerimiz, ticaret ve sanayimizin sigortasını, ekonomimizin gelişiminin temelini oluşturuyor” dedi.

-Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi-

Mesleki eğitimi geliştirmek için meslek lisesi yönetici ve öğretmenlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Baran, “Gazi Üniversitesi’yle birlikte Mesleki ve Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kurmak üzere bir projemiz söz konusu. Projemizi hayata geçirdiğimizde ilimizdeki meslek liselerinin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler tasarlanacak ve bu merkez, mesleki eğitim alanında bir bilgi üretim merkezi işlevi görecek” diye konuştu. Mesleki eğitime katkı sağlamayı asli görevleri olarak gördüklerini kaydeden Baran, “Amacımız, mesleki ve teknik eğitimin sosyal statüsünü güçlendirme, niteliğini artırmak, eğitim-sektör ilişkisini güçlendirerek ilimizin beşeri ve kurumsal kapasitesini geliştirmek” dedi.

ATO Başkanı Baran’a okul ziyaretinde, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, Komisyon Başkan Yardımcısı Musa Beşparmak, Komisyon Üyeleri Mert Ünyazıcı, Ömer Sarıoğlu, Yavuz Vural, ATO 8 No'lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Üyesi Çetin Çataloğlu eşlik etti. Ziyarete, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tevfik Karahan ve İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül de katıldı.