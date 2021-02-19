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- 19 Şub 2021 - 12:15 G: 19 Şub 2021 - 12:16

Mamaklı'lar Kandilin Manevi Atmosferini Yaşadı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen Regaip Kandili ve Şehitleri Anma Programı pandemi koşulları nedeni ile sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Gerçekleştirilen programda vatandaşların kandil coşkusunu en iyi şekilde yaşamasını sağlaması amaçlandı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Mamaklı’lar Kandilin Manevi Atmosferini Yaşadı, Şehitler Anıldı...

Mamak Belediyesi Ramazan Ayının müjdecisi üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandilini Mamak İlçe Müftülüğü ile birlikte düzenlendiği etkinlikle kutladı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen Regaip Kandili ve Şehitleri Anma Programı pandemi koşulları nedeni ile sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Gerçekleştirilen programda vatandaşların kandil coşkusunu en iyi şekilde yaşamasını sağlaması amaçlandı.

İnsanlığa Barış Ve Huzur Getirmesi Diliyorum

Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede yapılacak tüm duaların kabul olmasını dilediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Üç aylar Regaib Kandiliyle başlayan bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi birlik beraberlik dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaib kandilini tebrik eder milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum dedi. Şehitlere Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı dileyen Köse Şehitlerimize Allahtan rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizler son nefesimize kadar vatanımızı müdafaa etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi.

19 Şub 2021 - 12:15 Ankara- Belediyeler

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