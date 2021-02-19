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- 19 Şub 2021 - 16:19 G: 19 Şub 2021 - 16:20

FIFA'dan Şok Karar! Dünya Kupası Maçları Ertelendi!

FIFA şok bir kararla Dünya kupası maçlarını erteledi. 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemelerinde ki bir çok maçı korona virüs sebebiyle erteledi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mart ayında oynanması gereken birçok karşılaşma, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları göz önüne alınarak 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maçın ertelenmesi yönünde FIFA ile ortaklaşa karar alındığı belirtildi.

Buna göre, sadece Nepal-Avustralya, Suudi Arabistan-Yemen, Tacikistan-Moğolistan ve Moğolistan-Japonya arasındaki eleme maçları mart ayında oynanabilecek. Kalan tüm maçlar ertelendi. Ertelenen maçlar, 31 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri'nde ikinci tur maçlarına, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2019 yılının kasım ayından bu yana devam edilemiyor.

19 Şub 2021 - 16:19 AA Ankara- Dünya

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