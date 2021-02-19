Kuzey Yıldızı Yıldız Kadıoğlu Neden Yok? Aslıhan Güner Diziden Ayrıldı Mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı yayın hayatına başarılı şekilde devam ediyor. İkinci sezonu ile ekrana gelen yapımın yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise izleyenlerin kafasını karıştırdı. İlk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan yapımın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümün fragmanında dizinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner’in yer almaması şaşkınlık yarattı. Dizinin sıkı takipçileri ünlü oyuncunun yapımdan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

İkinci sezonu ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Kuzey Yıldızı dizisinin başrollerinde İsmail Demirci ve Aslıhan Güner rol alıyor. Cumartesi akşamlarının sevilen yapımı her hafta ilgi ile takip ediliyor. İmkansız bir aşk hikayesini ekrana getiren yapımın her hafta yayınlanan yeni bölüm fragmanları da merakla takip ediliyor. Dizinin 20 şubat akşamı ekrana gelecek yeni bölümünün fragmanında ise başrol oyuncusu Aslıhan Güner’in yer almaması dikkat çekti. Dizinin sıkı takipçileri ünlü oyuncunun yapımdan ayrılıp ayrılmayacağını merak etti.