Müge Anlı ve Esra Erol Birleşti! Tam Destek Dediler, Reytingleri Kıracaklar! Kenan İmirzalıoğlu’nun Yerine Dolduracak! İşte Kadro…

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programının kısa süreliğine ara vermesinin ardından Esra Erol’un ve Müge Anlı’nın destek olduğu o yapım ekranlara gelecek. Müge Anlı’nın bile “Ben bu programı yapmasaydım, belki de böyle hayatların olmadığını bilmeyecektim. Bunların hepsi gerçek hayat hikayeleri… Belki televizyonlardan izleseydim bunlar gerçek mi değil mi diye tartışırdım” sözlerini dile getirdiği yapım başlıyor.

ATV ekranlarının gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve öğlen kuşağında yer alan Esra Erol bir araya geldi. Her iki programda iyi reytingler elde ederek hafta içi her gün sevenleriyle buluşuyor. Ele aldıkları konular ile Türkiye’nin gündemini belirleyen isimler, 19 Şubat tarihli programlarında söz birliği ettiler ve o yapımın izlenmesi gerektiğini dile getirdiler.