Müge Anlı ve Esra Erol Birleşti! Tam Destek Dediler, Reytingleri Kıracaklar! Kenan İmirzalıoğlu’nun Yerine Dolduracak! İşte Kadro…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol ve Müge Anlı resmen birleşti. Sevenlerinin ilgi odağı olan programlar söz birliği ederek bir konuya değindiler. Hafta içi her gün ekranlara gelen programda; kayıplar, cinayetler ve sosyal yardımlar yapılarak yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmaya devam ediyorlar.
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programının kısa süreliğine ara vermesinin ardından Esra Erol’un ve Müge Anlı’nın destek olduğu o yapım ekranlara gelecek. Müge Anlı’nın bile “Ben bu programı yapmasaydım, belki de böyle hayatların olmadığını bilmeyecektim. Bunların hepsi gerçek hayat hikayeleri… Belki televizyonlardan izleseydim bunlar gerçek mi değil mi diye tartışırdım” sözlerini dile getirdiği yapım başlıyor.
ATV ekranlarının gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve öğlen kuşağında yer alan Esra Erol bir araya geldi. Her iki programda iyi reytingler elde ederek hafta içi her gün sevenleriyle buluşuyor. Ele aldıkları konular ile Türkiye’nin gündemini belirleyen isimler, 19 Şubat tarihli programlarında söz birliği ettiler ve o yapımın izlenmesi gerektiğini dile getirdiler.
19 Şub 2021 - 21:02 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.