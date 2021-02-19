Seren Serengil Programdan Ayrıldı Mı? Ayrılmasını En Kısa Süreye Alabilir!
Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’nin sunuculuğunda olan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı her sabah Beyaz TV’de seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir olayı ele alan sunucular, tüm dikkatleri üzerlerine çekiyor. Bunun yanı sıra programın yayınlanan son bölümünde Seren Serengil resmen dışlandı. Gelecek sene programdan ayrılacağı söyleniyordu, bu olayın ardından ayrılma kararını erken bir zaman dilimine çekebileceği belirtildi.
Magazin gündemiyle alakalı konuları işleyen ve hemen hemen her ünlü hakkında yorumlarda bulunan Söylemezsem Olmaz sunucuları tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanı sıra programın son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Seren Serengil’in Arto’yla konuştuğu o olayın ardından söylediği şeylerin dinlenmediğini ve sürekli müdahale edildiğini dile getiren Serengil, herkesi şaşkına çevirdi. Uyarmasına rağmen…
Söylemezsem Olmaz’ın yayınlanan son bölümünde Arto’nun tatil için izin istediğini ve Miami’ye gittiğini söyleyen Seren Serengil, “Sen şimdi Miami’ye gittin ya, bende 1 hafta kanalımdan izin isteyeceğim. Bende çünkü mayolarım çıkıyor benimde. Mayolarımın çekimini Maldivler’de yapacağım. Sana izin verildi bana da izin verilecek 1 hafta!” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.