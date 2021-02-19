Seren Serengil Programdan Ayrıldı Mı? Ayrılmasını En Kısa Süreye Alabilir!

Magazin gündemiyle alakalı konuları işleyen ve hemen hemen her ünlü hakkında yorumlarda bulunan Söylemezsem Olmaz sunucuları tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanı sıra programın son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Seren Serengil’in Arto’yla konuştuğu o olayın ardından söylediği şeylerin dinlenmediğini ve sürekli müdahale edildiğini dile getiren Serengil, herkesi şaşkına çevirdi. Uyarmasına rağmen…

Söylemezsem Olmaz’ın yayınlanan son bölümünde Arto’nun tatil için izin istediğini ve Miami’ye gittiğini söyleyen Seren Serengil, “Sen şimdi Miami’ye gittin ya, bende 1 hafta kanalımdan izin isteyeceğim. Bende çünkü mayolarım çıkıyor benimde. Mayolarımın çekimini Maldivler’de yapacağım. Sana izin verildi bana da izin verilecek 1 hafta!” ifadelerine yer verdi.