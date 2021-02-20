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- 20 Şub 2021 - 11:01 G: 20 Şub 2021 - 11:21

NASA Yayınladı! Azim'den Renkli Fotoğraflar Geldi!

NASA Mars'a göndermiş olduğu uzay aracı sorunsuz bir şekilde iniş yapmıştı. Perseverance'tan (Azim) gelen Mars'ın yakın çekim renkli fotoğraflarını yayımladı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş yapmasından yaklaşık 24 saat sonra Kızıl Gezegen'den gelen yakın çekim fotoğraf karelerini yayımladı.

NASA tarafından kamuoyuna yayımlanan fotoğraflarda, "Perseverance" adlı keşif aracının iniş anının hemen öncesini gösteren ve gezegenin yüzeyinin oldukça net görüldüğü bir kare de yer aldı.

Yayımlanan diğer karelerde keşif aracının indiği bölgenin yapısı dikkat çekerken, NASA yetkilileri, söz konusu görselleri "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey." sözleriyle tanımladı.

25 kamera ve 2 mikrofonu olduğu belirtilen "Perseverance"in bu ekipmanlarının inişten hemen önce aktif hale getirildiği kaydedildi.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı "Perseverance," yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, perşembe günü doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine sorunsuz şekilde iniş yapmıştı.

ABD'nin "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına halen devam ediyor. NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.

20 Şub 2021 - 11:01 AA - Dünya

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