Kırsalda Açıktan Akan Atık Su Kalmayacak

ANKARA'DA AÇIKTAN AKAN ATIK SU KALMAYACAK: ASKİ İLK ETAPTA 17 İLÇEDE 125 KIRSAL NOKTA İÇİN İHALEYE ÇIKTI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, merkezde olduğu kadar kırsalda da toplum ve çevre sağlığını önceleyen altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Başkent’in önceden köy statüsünde olan kırsal mahallelerinde açıktan akan atık suların (kanalizasyon) kapalı sisteme alınması için bu yılın ocak ayında 4 ihale gerçekleştiren ASKİ, ilk etapta 17 ilçedeki 125 kırsal noktada 216 kilometre atık su hattı döşeyerek bu sorunu çözüme kavuşturacak. Yıl sonuna kadar yapılacak çalışmalarla Ankara’da 210 kırsal mahallede açıktan akan kanalizasyon kapalı sisteme dâhil edilmiş olacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in kırsal mahallelerinde (köylerde) yaşayan vatandaşlar ve mahalle muhtarlarının şikâyetçi olduğu konuların başında gelen açıktan akan atık sular sorununa neşter vuruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Burası Ankara, burası Başkent. Türkiye’nin gözbebeği. Köylerde kanalizasyon açıktan akıyor. Bunları bir an önce ortadan kaldırmamız gerekiyor. Herkesin öncelikleri var. Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı” sözleriyle dikkat çektiği sorun için ASKİ Genel Müdürlüğü harekete geçti.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bu yılın ocak ayında gerçekleştirilen 4 ihale ile Ankara’nın 17 ilçesindeki 125 kırsal noktada çalışma planlandığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl atık suları kapalı sisteme alınan 85 kırsal mahalle ile birlikte 2021 sonuna kadar 210 kırsal mahallede sorun çözülmüş olacak” dedi.

BAŞKENT’E YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLERE SON

Türkiye’nin başkentine yakışmayan çirkin görüntülere son vermek için düğmeye basan ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı, kentin kırsal bölgelerinde açıktan akan atık suları büyük ölçüde kapalı sisteme dahil edecek.

Geçtiğimiz yıl Ankara’nın 25 ilçesindeki 85 kırsal mahallede açıktan akan atık suları kapalı sisteme alan ASKİ, bu yıl da 17 ilçedeki 125 kırsal noktadaki yaşanan sorunu çözüme kavuşturacak.

125 NOKTADA TOPLAM 216 KİLOMETRE ATIK SU HATTI DÖŞENECEK

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 25 Ağustos 2020 tarihinde ihale edilen “Akyurt, Kalecik, Çubuk, Pursaklar İlçelerindeki Kırsal Mahallelerde Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi” kapsamında 21 Ekim 2020’de yer teslimi yapıldığını belirterek, ilk olarak Kalecik ilçesinin Hançılı Mahallesi’nde imalat çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Söz konusu 4 ilçede yaklaşık 61 kilometre atık su imalatı ve 14 foseptik yapılacağını ifade eden Öztürk, ocak ayı içinde gerçekleştirdikleri 4 ihale ile de yaklaşık 216 kilometre atık su hattı döşeneceğini açıkladı.

17 İLÇEDE 125 NOKTA RAHAT NEFES ALACAK

17 ilçedeki 125 noktada açıktan akan atık suların kapalı sisteme dahil edilmesiyle mahalle sakinlerinin rahat bir nefes alacağına dikkat çeken Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“4 Ocak 2021’de Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerindeki kırsal mahalleler için ihaleye çıktık. 78 firmanın teklif sunduğu ihale kapsamında söz konusu ilçelere yaklaşık 57 bin 40 metre atık su hattı döşenecek. 7 Ocak 2021’de ise Kahramankazan, Yenimahalle, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Güdül ilçeleri için ihale gerçekleştirildi. 73 firmanın katıldığı ihale ile bu 5 ilçemizdeki kırsal mahalleye yaklaşık 59 bin 170 metre atık su hattı döşenecek. 11 Ocak 2021’de de Çankaya, Gölbaşı, Elmadağ, Altındağ ve Mamak ilçeleri için çıkılan ve 75 firmanın katıldığı ihaleyle yaklaşık 52 bin metre atık su hattı yapılacak. Son olarak 14 Ocak 2021’de Bala, Şereflikoçhisar, Haymana ve Polatlı ilçeleri için ihale düzenledik. Bu ihale kapsamında yaklaşık 47 bin metre atık su hattı döşemeyi planlıyoruz. İlçelere ayrıca 56 foseptik inşa edilecek. Bu yıl 17 ilçedeki 125 kırsal noktada çalışacağız. Böylece geçtiğimiz yıl atık suları kapalı sisteme alınan 85 kırsal mahalle ile birlikte yıl sonuna kadar 210 kırsal mahallede kanalizasyon sorununu çözmüş olacağız. Kırsal bölgelerde eksik olan altyapıyı tespit ederek projelendiriyoruz.”