Eksi 60 Dereceye Kadar Etkili Solüsyon
Çankaya Belediyeiı gıda kategorisinde bulunan hammaddelerden ürettıği solüsyonu buzlanmayla mücadelede kullanıyor. Eksi 60 dereceye kadar dayanıklı solüsyon 4 ila 7 gün arasında buzlanmaya karşı etkili oluyor.
BUZLANMAYA KARŞI ORGANİK MÜCADELE
Çankaya Belediyeiı gıda kategorisinde bulunan hammaddelerden ürettıği solüsyonu buzlanmayla mücadelede kullanıyor. Eksi 60 dereceye kadar dayanıklı solüsyon 4 ila 7 gün arasında buzlanmaya karşı etkili oluyor.
Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini alan Çankaya Belediyesi kendi ürettiği buz çözücü solüsyonla yolları araç ve yaya trafiğine hazır hale getiriyor. Çankayada karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen buzlanmaya karşı da çevre dostu solüsyonla mücadele ettiklerini söyledi. Taşdelen yaptığı açıklamada Buzlanmaya karşı eksi 60dereceye kadar dayanıklı asfalta betona metallere bitki ve hayvanlara zarar vermeyen çevre dostu solüsyon kullanıyoruz. Gıda kategorisinde yer alan hammaddeler ile ürettiğimiz solüsyon uygulandığı zeminde çevresel koşullara göre 4 ila 7 gün arasında etkisini gösteriyor. Sürtünme katsayısının yüksek olmasından dolayı trafik açısından yüksek güvenlikli solüsyon asfalt ile kar tabakası arasında tampon oluşturduğu için buzlanmayı da önlüyor. Böylece hem buzlanma önleyici hem de buz çözücü görevi görüyor. Kendi tesislerimizde üretip halka hizmet için kullanarak tasarruf da sağlamış oluyor dedi.
20 Şub 2021 - 11:07 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.