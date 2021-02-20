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- 20 Şub 2021 - 15:04 G: 20 Şub 2021 - 15:06

Avcı Göztepe Fenerbahçe Maçına Hazır! Antremanlar Bitti!

Göztepe, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte Berkan Emir, Peter Zulj ve Lamine Gassama yarın forma giyemeyeceği kesinleşti.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular koordinasyon, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Göztepe'de sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ve sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama antrenmana katılmadı. Bu 3 futbolcu hava yoluyla İstanbul'a gidecek kafilede yer almadı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

20 Şub 2021 - 15:04 AA İzmir- Spor

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