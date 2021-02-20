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- 20 Şub 2021 - 17:47 G: 20 Şub 2021 - 17:53

Diş Teli Fiyatları Ne Kadar? 2021 Diş Teli Fiyatı Nasıl Hesaplanır, Ne Kadar Sürede Takılır?

2021 yılında birçok alanda fiyat değişiklikleri yaşandı. 2021 diş teli fiyatları ne kadar? Diş teli fiyatları nasıl hesaplanır? Güncel diş teli tutarları hakkında bilgileri inceleyebilirsiniz.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

2021 yılında tüm alanlarda yaşana yüksek fiyat artışları sağlık alanında da kendini gösterdi. En büyük sağlık problemlerinden birisi haline gelen ağız ve diş sağlığına ilişkin fiyat artışları merak konusu oldu. Diş gelişiminde problem yaşayanlar için kurtarıcı olarak görülen diş teli uygulamasının 2021 fiyatları merak konusu haline geldi. Klinik muayene sonrası belirlenen diş teli fiyatları kişiye özel olarak belirleniyor.

20 Şub 2021 - 17:47 - Yaşam

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