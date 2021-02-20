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- 20 Şub 2021 - 17:57 G: 20 Şub 2021 - 18:00

Survivor'da Öykü Köşeye Sıkıştı! Acun Ilıcalı Soru Bombardımana Tuttu! Neler Oluyor?

Survivor 2021 sezonunda yaşanan olayların ardı arkası kesilmezken programdan elenen yarışmacılar hakkında da ada konseyinde birçok yorum yapılıyor. Fakat bu sefer olay öyle farklı gelişti ki Öykü resmen köşeye sıkıştı. Milyonlarca kişi yayınlanan o sahnenin ardından Öykü’nün verdiği tepki karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları olaya dair detayları öğrenmek için Survivor’ın yeni bölümünü beklemeye başladı. Acun Ilıcalı, Öykü’yü soru yağmuruna tuttu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her sezonunda seyirciyi ekranlara kilitleyen Survivor, yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları olaylar hakkında detaylı bir bilgi sahibi olmak için programın yayınlanan her bölümünü mercek altında seyrediyor. Survivor’ın yayınlanan 31. bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı’nın Öykü’ye sorduğu soru milyonları büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi.

Ünlüler ve Gönüllüler takımında yaşanan olaylar izleyici üzerinde deprem etkisi yaratırken Survivor’ın yeni bölümünde tüm dengeler değişti. Adaya veda eden son isim Ünlüler takımından Hayrettin olmuştu. Öykü ise Hayrettin hakkında gündemde olay yaratacak bir açıklama yapmıştı. Survivor Öykü’nün açıklaması programın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’ya kadar gitti. Ünlü televizyoncu, Öykü’yü soru yağmuruna tuttu.

20 Şub 2021 - 17:57 Ankara- Survivor 2021

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