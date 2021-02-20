Survivor'da Öykü Köşeye Sıkıştı! Acun Ilıcalı Soru Bombardımana Tuttu! Neler Oluyor?

Her sezonunda seyirciyi ekranlara kilitleyen Survivor, yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları olaylar hakkında detaylı bir bilgi sahibi olmak için programın yayınlanan her bölümünü mercek altında seyrediyor. Survivor’ın yayınlanan 31. bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı’nın Öykü’ye sorduğu soru milyonları büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi.

Ünlüler ve Gönüllüler takımında yaşanan olaylar izleyici üzerinde deprem etkisi yaratırken Survivor’ın yeni bölümünde tüm dengeler değişti. Adaya veda eden son isim Ünlüler takımından Hayrettin olmuştu. Öykü ise Hayrettin hakkında gündemde olay yaratacak bir açıklama yapmıştı. Survivor Öykü’nün açıklaması programın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’ya kadar gitti. Ünlü televizyoncu, Öykü’yü soru yağmuruna tuttu.