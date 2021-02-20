Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kimdir? Fırat Yılmaz Çakıroğlu Neden Öldü?
Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün 6. yılında tüm Türkiye'de sevenleri tarafından anılıyor. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir? Fırat Yılmaz Çakıroğlu hakkında merak edilenlere yazımızdan bakabilirsiniz.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu 1 Ocak 1991 tarihinde annesi Özlem Çakıroğlu ve babası Fuat Mahir Çakıroğlu’nun tek çocuğu olarak Konya Akşehir’de dünyaya geldi. Öğretmen bir annenin oğlu olarak ilköğretim ve ortaöğretimini Diyarbakır’da tamamlayan Çakıroğlu, öldürüldüğü 2015 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölümü öğrencisi olarak eğitimini devam ettiriyordu. 4. Sınıf olan Çakıroğlu aynı zamanda Ege Üniversitesi’nde Ülkü Ocakları sorumlusu olarak görev yapıyordu. Bugün ölümünün 6. Yılında da Fırat Yılmaz Çakıroğlu unutulmadı. Sevenleri tarafından anıldı.
20 Şub 2021 - 18:06 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.