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- 20 Şub 2021 - 19:18 G: 20 Şub 2021 - 19:22

Müge Anlı Bile Merakla Bekliyor! Sadece Saatler Kaldı! Müge Anlı'ya Konu Olacak Olay Dizi Oldu! İşte Kadro, İşte Ekip...

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Müge Anlı, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla beraber gündemde uzun soluklu yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişi ünlü sunucunun açıklamalarını pür dikkat dinlerken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan o açıklama milyonları büyük bir merakın içerisine sürükledi. Müge Anlı’nın bile merakla beklediği ve programa konu olan o dizinin yayını için saatler kaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yayın hayatında oldukça ses getiren ve tüm Türkiye’nin gözde isimlerinden birisi olan Müge Anlı, geçtiğimiz gün canlı yayında bir açıklama yapmış ve büyük bir merakla beklediği dizinin yayınlanmasına sadece günler kaldığını belirtmişti. O dizinin ne olduğu ise milyonlarca kişide merak duygusu uyandırmıştı. Müge Anlı’nın beklediği dizi daha şimdiden ekranlarda yankı uyandırdı. Peki, bu akşam yayınlanacak olan ve Müge Anlı programında dahi adı geçen dizi hangisi?

ATV ekranlarında sunuculuk hayatına devam eden ve kariyer basamaklarını hızlı adımlarla tırmanan gazeteci Müge Anlı, son bölümünde gündemde yankı uyandıracak bir açıklama yapmıştı. Büyük bir merakla beklediği bir dizi olduğunu söyleyen Anlı, o dizide geçen olayların programdaki olaylara çok benzediğini dile getirmişti. İşte Müge Anlı’nın bile dikkatini üzerine çeken o dizi…

20 Şub 2021 - 19:18 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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