Ali Sami Ersever Adı Çankaya’da Yaşıyor
Çankaya belediyesi 36 yıl hizmet verdikten sonra geçen ay yaşamını yitiren zabıta müdürlüğü üst sorumlusu Alı Sami Ersever’in adını görev yaptığı merkeze verdi.
Ali Sami Ersever Adı Çankaya’da Yaşıyor
Çankaya belediyesi 36 yıl hizmet verdikten sonra geçen ay yaşamını yitiren zabıta müdürlüğü üst sorumlusu Alı Sami Ersever’in adını görev yaptığı merkeze verdi.
Çankaya Belediyesi personeline vefa örneği gösterdi. 36 yıl aralıksız hizmet veren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever'in adı görev yaptığı merkeze verildi.
Çalıştığı Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yıllardır halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı verdiği mücadele ile bilinen ve kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanmış olan Ersever geçen ay yaşamını yitirmişti.
Uzun yıllar mesleğini ve görevini her şeyin üstünde tutarak çalışan personelini Çankaya Belediye Meclisi de unutmadı. Mecliste oybirliği ile alınan kararla Ali Sami Ersever'in adı uzun yıllar görev yaptığı Çankaya Belediyesi Başkanlık Binasında yer alan Kızılay Merkez Zabıta Amirliğine verildi.
Ali Sami Ersever'in mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen eşi Naciye Ersever ile oğlu Serkan Ersever de karardan mutlu olduklarını dile getirdiler.
21 Şub 2021 - 10:48 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.