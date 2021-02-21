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- 21 Şub 2021 - 16:06 G: 21 Şub 2021 - 16:26

O İsimden 12 Yıl Sonra Gelen Ezel İtirafı! Hayranları Yıkılacak! "Çöpe Atmıştım..."

Başrollerine Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere’nin hayat verdiği Ezel dizisi, yayınlandığı dönemin en çok ses getiren yapımlarından birisiydi. Milyonlarca kişi diziyi büyük bir dikkatle izliyor ve oyuncuların performanslarını oldukça fazla beğeniyorlardı. Yıllar sonra Ezel hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı. Eski bölümleri hala büyük bir ilgiyle izlenen diziden gelen o itiraf sosyal medyayı karıştırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

12 yıl önce ekranların en gözde yapımlarından birisi olan Ezel, başrollerin ve yan oyuncuların üstün başarısıyla beraber son derece büyük izlenme sayısına erişmiş ve geniş kitleler tarafından sosyal medyada fazlaca etkileşim almıştı. Hala eski bölümleriyle izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatan dizi hakkında beklenmedik bir itiraf geldi. Meğer o isim çöpe atmış tüm emeğini…

Ezel dizisinde Eyşan karakterine hayat veren Cansu Dere, dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çoğu takipçisi tarafından Eyşan olarak anılıyor. Seyirci dizinin yeniden çekilmesine dair birçok paylaşım yapmış ve bu durumu çok istediklerini söylemişti. Fakat tabi ki böyle bir durum gerçekleşmedi ama o dizi için şok etkisi yaratacak bir açıklama geldi.

21 Şub 2021 - 16:06 Ankara- Magazin

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