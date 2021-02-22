​Keçiören’de Minik Kediler Yeni Sahiplerini Bekliyor

Keçiören Belediyesi kış şartlarında yaşamakta zorluk çeken 4 minik kediye sahip çıkarak sahiplendirmek üzere bakım ve tedavilerini yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Soğuk kış şartlarında sokakta bulduğumuz minik kedilerimizi yaşatmak için koruma altına aldık. Bakım ve tedavilerini Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde yaptığımız yavru kedilerimizi sahiplendireceğiz. Duyarlı hayvansever vatandaşlarımız web sitemizde bulunan Sahiplenmek İstiyorum seçeneği üzerinden sahiplenme başvurusu yapabilirler. dedi.

Sahiplenmek İstiyorum’u Tıkla Ve Sahiplen

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım ve tedavileri tamamlanan 4 yavru kedi yeni sahiplerini bekliyor. Sahiplendirilmeye hazır olan yavru kedilere sıcak yuvalarını açmak isteyen vatandaşlar Keçiören Belediyesi kurumsal web sitesinde bulunan Sahiplenmek İstiyorum seçeneğindeki formu doldurarak başvuru yapabilecekler.

Başkan Altınok: Türkiye’nin En Modern Rehabilitasyon Merkezine Sahibiz

Türkiye'nin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden birine sahip odluklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise sokak hayvanlarını burada tedavi ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

Toplumumuzda hayvanlara karşı duyarlılık artıyor. Belediyemize ait internet sitemizde Sahiplenmek İstiyorum seçeneği üzerinden diğer hayvanlarımızı sahiplendirmeye devam ediyoruz. Keçiören Belediyesi olarak Türkiyenin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahibiz. Hayvanlarınızı tedavi etmek için birçok cihaz aldık. Aşıları ve ameliyatları ücretsiz yapıyoruz. Canlılarımıza diş tedavileri de dâhil olmak üzere birçok tedaviyi burada yapabiliyoruz.