Ankarada kafeler ve Lokantalar açıldı mı? Ankara'da Mart 2021 Lokanta Kafe kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye’de Covid-19 salgını ile mücadele aşamasında önemli gelişmelerin kaydedilmesinin ardından uzun süredir vatandaşlar tarafından merak edilen normalleşme sürecinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Son dönemlerde ülkede vaka sayıları düşüş gösterse de Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinin tüm ülkede aynı şekilde işlemeyeceğini ve illerin risk grubuna göre kademeli olarak normalleşme aşamasına geçeceğini belirtti.

Türkiye’de Covid-19 salgın sürecinde normalleşme çalışmalarının ne zaman başlayacağı uzun zamandır merak edilmekle beraber gerçekleştirilen son kabine toplantısı ile Haziran ayında normalleşme döneminin başlayacağı açıklanmıştı.

Başkentli vatandaşlar ise Ankara’da salgının risk durumunun nasıl olduğunu, ortalama vaka sayısını ve kafe ile restoranların açılıp açılmayacağını merak ediyor. İşte Kabine Toplantısı alınan kararlar şöyle...

1 Haziran 2021 Gününde itibaren Kafe ve restoranlar 07.00-21.00 Açık olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 1 Haziran itibariyle Ankara ve Türkiye’de “Kademeli Normalleşme” sürecine geçildi. Buna göre

Erdoğan: "Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekânlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği anımsatıldı.

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda kontrollü normalleşme sürecine ilişkin temel usul ve esasların belirlendiğine işaret edilen genelge ile duyurulacak.

Lokanta Cafe Çalışma Saatleri

Her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin açıklandığı ifade edilen genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.