Kardeşlerim Dizisi Hangi Gün, Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Kardeşlerim Dizisi her geçen gün sesini duyurmaya başladı. Dizinin konusu ve nasıl bir izleyici kitlesi yakalayacağı merak konusu.
ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Uzun zamandır yayınlanan tanıtım filmlerinden takip edilen ve ekrana gelmesi merakla beklenen Kardeşlerim dizisi ilk bölümü ile cumartesi günü yayınlandı. Merakla beklenen yapım ilk bölümü ile izleyenlerin takdirini kazandı. Uzun zamandır beklenen yapım hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgi çekti. Yapım her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.
Nazlı Heptürk’ün yapımcılığı altında NGM Media’nın ekrana getireceği Kardeşlerim dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Gül Abus Semerci’nin senaryosunu yazdığı Kardeşlerim dizisi yayınlanan ilk bölümünde duygu dolu anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosu ile büyük beğeni topladı. Birbirlerinden başka kimseleri olmayan 4 kardeşin ayakta kalmak için verdiği mücadelenin ve yaşadıkları zorlu hayatın ekrana geleceği umut dolu yapımın yeni bölümleri şimdiden merak edildi. Kardeşlerim dizisi merakla beklenen yeni bölümü her hafta cumartesi akşamı seyircisi ile buluşacak.
22 Şub 2021 - 16:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.