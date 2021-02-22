Kardeşlerim Dizisi Hangi Gün, Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Uzun zamandır yayınlanan tanıtım filmlerinden takip edilen ve ekrana gelmesi merakla beklenen Kardeşlerim dizisi ilk bölümü ile cumartesi günü yayınlandı. Merakla beklenen yapım ilk bölümü ile izleyenlerin takdirini kazandı. Uzun zamandır beklenen yapım hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgi çekti. Yapım her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığı altında NGM Media’nın ekrana getireceği Kardeşlerim dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Gül Abus Semerci’nin senaryosunu yazdığı Kardeşlerim dizisi yayınlanan ilk bölümünde duygu dolu anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosu ile büyük beğeni topladı. Birbirlerinden başka kimseleri olmayan 4 kardeşin ayakta kalmak için verdiği mücadelenin ve yaşadıkları zorlu hayatın ekrana geleceği umut dolu yapımın yeni bölümleri şimdiden merak edildi. Kardeşlerim dizisi merakla beklenen yeni bölümü her hafta cumartesi akşamı seyircisi ile buluşacak.