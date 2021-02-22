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- 22 Şub 2021 - 17:46 G: 22 Şub 2021 - 17:47

Tarlada Korkunç Olay! Elektrik Telini Kesmek İstediler!

Adana'da kopan elektrik telini kesmek isteyen iki arkadaş elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlardan birisi vefat ederken diğerinin durumu ağır.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tufanlı Mahallesi'nde Çetin Akalın (26) ve Ersoy Gönfer (37), boş bir tarlada direkten kopan elektrik telini kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapıldı.

Olay yerinde yakınlarının akıma kapıldığını gören bir kişi, ağır yaralanan Akalın ve Gönfer'i sepetli motosikletiyle Kozan Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralılardan Ersoy Gönfer, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan diğer yaralı Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

22 Şub 2021 - 17:46 AA Adana- Yaşam

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