Kuzey Yıldızı Oyuncusundan Sevenlerine Şok Haber! Neslihan Atagül’le Aynı Kaderi mi Paylaşıyor? Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayabilir! Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı…

Show TV ekranlarında yayınlanan ve sahneleriyle izleyici kitlesine kahkaha dolu anlar yaşatan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Ferda Kaynar, Toygan Avanoğlu, Aslıhan Kapanşahin, Gizem Güneş, Merve Şen, Ecem Çalhan ve Burak Can gibi birçok önemli isim yer alıyor. Bunun yanı sıra kadroda yer alan isimlerden birisi sağlık sorunu hakkında yeni bir açıklama yaptı. O açıklamayla beraber tüm dengeler değişti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, çekimlerinin Ordu’da yapıldığı set için son derece zorlu bir sürçten geçiyor. Dizide partneri olan İsmail Demirci’yle güzel bir dostluğu olan ünlü oyuncunun her sahnesi büyük bir ilgiyle izleniyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Aslıhan Güner’den kabus gibi bir haber geldi. Ünlü oyuncunun sağlık durumu merak edilirken diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.