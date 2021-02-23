Bilge Tonyukuk Altındağ’da Yaşayacak

Uluslararası Türk Akademisi girişimiyle ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde yapılan Türk Dünyası Tonyukuk Parkı ve Bilge Tonyukuk Yazıtı açıldı. Açılış Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından gerçekleştirildi.

Türk Dili Yılı ve UNESCO'nun kararıyla Bilge Tonyukuk Yazıtının dikilişinin 1300üncü yıldönümüne ithafken Uluslararası Türk Akademisi ile Altındağ Belediyesi önemli bir iş birliğine imza attı. Altındağ'daki bir parka Türk Dünyası Tonyukuk Parkı ismi verildi. Park içerisinde ayrıca Orta Asya'daki Orhun Irmağı Vadisine 8inci yüzyılda dikilmiş olan Bilge Tonyukuk Yazıtının da bulunduğu özel bir alan oluşturuldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcının ev sahipliğinde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından gerçekleştirilen açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler Orhan Yegin Zeynep Yıldız Asuman Erdoğan Arife Polat Düzgün Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydrali Kazakistan Kırgız Cumhuriyeti Azerbaycan Özbekistan Marcistan ve Moğolistan büyükelçileri TÜRKSOY Genel Sekreteri Düysen Kaseinov ve Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin de açılışta hazır bulundu.

Artık Ötüken’e Gitmeye Gerek Yok

Açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Şentop milletlerin tarihten silinişinin dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzünden olduğuna dikkati çekti. Şentop Aziz milletimizin kadim tarihi ve ata yurdu ile bağlantısının nişanesi olan bu önemli anıtın ve bu güzel parkın yapımında emeği geçen herkese özellikle de Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcıya teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi. Şentop ayrıca Tarihimize ve kültürümüze duyduğumuz bağlılığın yansıması olan Bilge Tonyukuk'un Ankara'nın kalbinde yaşayacak olmasını milli mefkuremizin işaret başlarına verilen bir değer olarak görüyorum. Bugün bu parkta açılışını yaptığımız anıt Orta Asya'daki Orhun Irmağı Vadisine 8. yüzyılda dikilmiş olan Bilge Tonyukuk Yazıtının birebir aynısı Artık vatandaşlarımız Ötüken'e gitmeye gerek kalmadan Ankara'ya Altındağ'a gelerek bu anıtı ziyaret edebilecek dedi.

Gurur Verici

UNESCO tarafından geçtiğimiz yılın Bilge Tonyukuk Yılı ilan edildiğini hatırlatan Başkan Asım Balcı ise Pandemi nedeniyle planlanan birçok proje yarım kaldı. Ama biz yine de bir şeyler yapmak istedik. Bu nedenle merkezi Kazakistan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi ile ortak bir çalışma yürüterek içerisinde Tonyukuk Yazıtının birebir aynısının olduğu bir yeşil alanımıza Türk Dünyası Tonyukuk Parkı adını verdik. Önemli bir kültürel değeri Altındağ'ımızda yaşatacak olmak bizler için gurur verici... dedi.

Bilge Tonyukuk Kimdir?

Bilge Tonyukuk adı bilinen ilk Türk yazar tarihçi ve büyük devlet adamıdır. Tonyukuk 8inci asırda Göktürkler devrinde yaşamış İlteriş Kağan Kapagan Kağan Bögü Han ile Bilge Kağana baş vezirlik yapmış bazı savaşlarda başkomutan olarak vazife görmüştür.

Bilge Tonyukuk Yazıtı Nedir?

Yazıt Göktürkler devrinde başkomutanlık ve vezirlik yapmış olan Bilge Tonyukuk tarafından yazılmıştır. Bilge Tonyukukun yaşadığı döneme ait tarihi olaylara yer verilen yazıtta bağımsızlık için verilen mücadeleler ve Türklerin savaş teknikleri üzerine anektodlar yer alıyor. Türk adının geçtiği ilk buluntu olarak biliniyor.