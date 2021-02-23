Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Şub 2021 - 10:53 G: 23 Şub 2021 - 10:54

Başkan Köse’den Ankaragücü Taraftarlarına Ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse MKE Ankaragücü'nün taraftar grubunu Gecekondu Derneğini ziyaret etti.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Başkan Köse’den Ankaragücü Taraftarlarına Ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse MKE Ankaragücü'nün taraftar grubunu Gecekondu Derneğini ziyaret etti. Gecekondu Grubunun lideri Ali İmdat ile görüşen Köse dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ankaragücü'nün memleketin ortak sevdası olduğunu belirterek takımın çok daha iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu kaydeden Köse Ankaragücü'ne her şeyden önce miras gözüyle bakmak lazım. Gecekondu Derneği Ankaragücü'müze 48 yıldır köklü taraftar grubu olarak destek olmaya devam ediyor. Spor dostluk ve kardeşlik diyerek güzel etkinlikler yapıyorsunuz sizleri bu güzel hizmetler için tebrik ediyorum dedi.

Hep Destek Oldu

Başkan Kösenin kendilerine hep destek olduğunu ifade eden Gecekondu Grup Lideri İmdat ta Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse geldiği günden beri Ankaragücü için biz taraftar için hep destek olmaya çalıştı. Kardeşliğiniz için Allah sizden razı olsun dedi.

23 Şub 2021 - 10:53 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bilge Tonyukuk Altındağ’da Yaşayacak mask
Bilge Tonyukuk Altındağ’da Yaşayacak
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Şubat 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Şubat 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ağız Kokusuna Karşı 7 Etkili Önlem! mask
Ağız Kokusuna Karşı 7 Etkili Önlem!
Kollarda ve Bacaklarda Oluşan Şişlikleri İhmal Etmeyin mask
Kollarda ve Bacaklarda Oluşan Şişlikleri İhmal Etmeyin
Muhtarlardan Başkan Demirbaş'a Teşekkür Plaketi mask
Muhtarlardan Başkan Demirbaş'a Teşekkür Plaketi
CHP’li Yeşil 19 Mayıs Stadyumunun Yıkımının Üzerinden 3 Yılı Aşkın Zaman Geçti mask
CHP’li Yeşil 19 Mayıs Stadyumunun Yıkımının Üzerinden 3 Yılı Aşkın Zaman Geçti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL