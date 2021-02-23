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- 23 Şub 2021 - 11:00 G: 23 Şub 2021 - 11:01

Başkan Ertuğrul Çetin Ankara Birincisini Ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Yarışmasında birinci olan Abdullah Faruk Öz'ü makamında ağırladı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Başkan Ertuğrul Çetin Ankara Birincisini Ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Yarışmasında birinci olan Abdullah Faruk Özü makamında ağırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık yarışmasının bu yılki Ankara birincisi Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Faruk Öz oldu.

Abdullah Faruk Özün hafızlık dalında Pursaklar'a birincilik ödülünü getirmesi ilçede büyük sevinçle karşılandı.

Bu büyük sevince ortak olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin genç hafız Abdullah Faruk Özü makamında ağırlayarak tablet hediye etti.

Hafızlık Yarışmasında Ankara Birinciliği ile Göğsümüzü Kabartan Abdullah Faruk Kardeşimizi Tebrik Ediyorum

Pursaklar'a Ankara birinciliğini kazandırdığından dolayı Abdullah Faruk Özü canı gönülden tebrik eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin İlçemizi iftiharla temsil eden hafızlık yarışmasında Ankara birinciliği ile göğsümüzü kabartan Abdullah Faruk kardeşimizi ailesini ve ona emek veren hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyor başarılarının devamını diliyorum. dedi.

23 Şub 2021 - 11:00 Ankara- Belediyeler

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