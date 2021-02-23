Başkan Ertuğrul Çetin Ankara Birincisini Ağırladı
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Yarışmasında birinci olan Abdullah Faruk Öz'ü makamında ağırladı.
Başkan Ertuğrul Çetin Ankara Birincisini Ağırladı
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Yarışmasında birinci olan Abdullah Faruk Özü makamında ağırladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık yarışmasının bu yılki Ankara birincisi Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Faruk Öz oldu.
Abdullah Faruk Özün hafızlık dalında Pursaklar'a birincilik ödülünü getirmesi ilçede büyük sevinçle karşılandı.
Bu büyük sevince ortak olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin genç hafız Abdullah Faruk Özü makamında ağırlayarak tablet hediye etti.
Hafızlık Yarışmasında Ankara Birinciliği ile Göğsümüzü Kabartan Abdullah Faruk Kardeşimizi Tebrik Ediyorum
Pursaklar'a Ankara birinciliğini kazandırdığından dolayı Abdullah Faruk Özü canı gönülden tebrik eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin İlçemizi iftiharla temsil eden hafızlık yarışmasında Ankara birinciliği ile göğsümüzü kabartan Abdullah Faruk kardeşimizi ailesini ve ona emek veren hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyor başarılarının devamını diliyorum. dedi.
23 Şub 2021 - 11:00 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.