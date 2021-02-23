Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi! Öğretmen Ataması Başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz., Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz. ,Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız."