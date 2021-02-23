23 Şub 2021 - 14:43 Güncelleme: 23 Şub 2021 - 14:51
Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi! Öğretmen Ataması Başlıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreni ile yeni bir duyuru yaptı. Atama müjdesi veren Erdoğan önümüzde ki günlerde atamaların yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz., Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz. ,Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.