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- 23 Şub 2021 - 14:43 G: 23 Şub 2021 - 14:51

Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi! Öğretmen Ataması Başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreni ile yeni bir duyuru yaptı. Atama müjdesi veren Erdoğan önümüzde ki günlerde atamaların yapılacağını söyledi.

Ali Kurt
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz., Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz. ,Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız."

23 Şub 2021 - 14:43 AA Ankara- Gündem

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