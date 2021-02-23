23 Şub 2021 - 14:49 Güncelleme: 23 Şub 2021 - 14:56
UEFA Türk Hakemlerine Güveniyor! Meler'e Yeni Görev!
UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında UEFA hakem görevlendirmelerini yaptı. Türk Hakemlerin yer aldığı listede Meler'in yöneteceği takımlar belli oldu.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.