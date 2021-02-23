UEFA Türk Hakemlerine Güveniyor! Meler'e Yeni Görev!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.