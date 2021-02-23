Motorsporları Dünyası Yasta! Kovid-19'a Yenik Düştü!
Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın Tecrübeli Takım Patronu koronavirüsten öldü. Fausto Gresini henüz 60 yaşındaydı.
MotoGP takımlarından Aprilia Gresini'nin sahibi Fausto Gresini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetti.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak'ta 60 yaşına giren Gresini, Kovid-19'a karşı aralık ayından beri sürdürdüğü yaşam mücadelesini yitirdi.
1985 ve 1987'de 125cc kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan Gresini, 1994'te aktif kariyerini noktaladı.
Eski İtalyan motosikletçinin 1997'de kurduğu Gresini Takımı, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin yanı sıra alt kategoriler Moto2, Moto3 ve MotoE'de de mücadele ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.