Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Şub 2021 - 15:01 G: 23 Şub 2021 - 15:11

F1 Aracını Tanıttılar! Alfa Romeo C41 Ortaya Çıktı!

Formula 1 takımları yeni araçlarını tanıtmaya devam ediyor. Alfa Romeo Racing Orlen takımı da yeni aracını tanıttı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Alfa Romeo Racing Orlen yeni C41 yarış otomobilinin tanıtımını Varşova'da gerçekleştirdi.

Alfa Romeo'dn yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo Racing Orlen yeni C41 yarış otomobilini, Varşova’da bulunan Büyük Tiyatro'da tanıttı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, sınırlı sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Törende, takım pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile yedek pilot Robert Kubica da C41 ile sahneye çıktı. C41, Alfa Romeo Centro Stile (Alfa Romeo Tasarım Merkezi) tarafından takımın geleneksel hale gelen kırmızı ve beyaz renklerini taşıyan yeni bir temaya sahip olarak tasarlandı.

C39'un evrimini gözler önüne seren ve burun konisi yeniden şekillendirilen C41'de ayrıca yeni bir Ferrari motoru da görev yapıyor. Yeni motoruyla C41, Barselona'da 2021 sezon testi için piste çıkmaya hazırlanıyor.

Alfa Romeo ve Sauber Grubu arasındaki ortaklık yarış pistleriyle sınırlı kalmıyor. Hem teknolojik hem de ticari iş birliği, Sauber Engineering'in sahip olduğu bilgi birikimi ile deneyimin Alfa Romeo yol otomobillerine aktarılmasına olanak tanıyor. Özellikle Giulia GTA projesi, Sauber AG'nin mühendislik ve aerodinami bölümlerinin teknik bilgi birikiminden ve bu uzun soluklu ortaklıktan yararlanıyor.

 "2021'de daha iyi bir sonuç hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Alfa Romeo Racing Orlen Takım Patronu ve Sauber Motorsport AG Üst Yöneticisi (CEO) Frederic Vasseur, yeni bir otomobil tanıtımının fabrikadaki herkesin aylarca süren çabasının karşılığı ve yeni bir maceranın başlangıcı olduğunu bildirdi.

Takımın dayandığı felsefenin hiç değişmediğini ifade eden Vasseur, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığımız işi yarın daha iyi yapmalıyız. Geçen sezonu sekizinci sırada bitirdik. 2021 için daha iyi bir sonuç hedefliyoruz. Bunu yapmak için gerek pistte gerekse genel merkezde tüm birimlerimizle gelişmeye devam etmeliyiz. Şu an organizasyondaki her takım çok yüksek beklentiye sahip. Kış boyunca iyi hazırlandılar ve ilk yarış için hazır olmayı umuyorlar."

23 Şub 2021 - 15:01 AA İstanbul- Spor

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Motorsporları Dünyası Yasta! Kovid-19'a Yenik Düştü! mask
Motorsporları Dünyası Yasta! Kovid-19'a Yenik Düştü!
UEFA Türk Hakemlerine Güveniyor! Meler'e Yeni Görev! mask
UEFA Türk Hakemlerine Güveniyor! Meler'e Yeni Görev!
Yerli SİHA'ya Azerbaycan'dan Övgü! Eğitim Bakanından Açıklamalar! mask
Yerli SİHA'ya Azerbaycan'dan Övgü! Eğitim Bakanından Açıklamalar!
İsrail Kışkırtmaları Devam Ediyor! Mescid-i Aksa'ya Baskın Yaptılar! mask
İsrail Kışkırtmaları Devam Ediyor! Mescid-i Aksa'ya Baskın Yaptılar!
Avrupa'da Koronavirüs Zararları Ortaya Çıkıyor! Fransa Başı Çekti! mask
Avrupa'da Koronavirüs Zararları Ortaya Çıkıyor! Fransa Başı Çekti!
İngiltereden Şok Talep! Uygur Özerk Bölgesi'ne Erişim Talebi! mask
İngiltereden Şok Talep! Uygur Özerk Bölgesi'ne Erişim Talebi!
Ripple (XRP) ve SEC Davasının İlk Duruşması Yarın! Neler Yaşanacak, Fiyata Etki Eder Mi? mask
Ripple (XRP) ve SEC Davasının İlk Duruşması Yarın! Neler Yaşanacak, Fiyata Etki Eder Mi?
Boeing'de Yine Bir Tehlike! Uçuşlar Durduruluyor! mask
Boeing'de Yine Bir Tehlike! Uçuşlar Durduruluyor!
Ekonomik Savaş Devam Ediyor! Çin Dünyaya Hükmetmeye Kararlı! mask
Ekonomik Savaş Devam Ediyor! Çin Dünyaya Hükmetmeye Kararlı!
Ukrayna'da Türk Hamlesi! En Büyük Ülke Türkiye Oldu! mask
Ukrayna'da Türk Hamlesi! En Büyük Ülke Türkiye Oldu!
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Denizlispor'da Gözler Beşiktaş Maçında! Hazırlıklar Tam Gaz! mask
Denizlispor'da Gözler Beşiktaş Maçında! Hazırlıklar Tam Gaz!
Motorsporları Dünyası Yasta! Kovid-19'a Yenik Düştü! mask
Motorsporları Dünyası Yasta! Kovid-19'a Yenik Düştü!
UEFA Türk Hakemlerine Güveniyor! Meler'e Yeni Görev! mask
UEFA Türk Hakemlerine Güveniyor! Meler'e Yeni Görev!
Ahmet Nur Çebi'den Anlamlı Hareket! Beşiktaş'ın Şampiyonuna Tebrik! mask
Ahmet Nur Çebi'den Anlamlı Hareket! Beşiktaş'ın Şampiyonuna Tebrik!
Samet Aybaba İmza'yı Attı! İşte Yeni Takımı! mask
Samet Aybaba İmza'yı Attı! İşte Yeni Takımı!
Başakşehir Antalya Yolcusu! Tüm Dikkatler Deplasman Maçında! mask
Başakşehir Antalya Yolcusu! Tüm Dikkatler Deplasman Maçında!
Avcı Göztepe Fenerbahçe Maçına Hazır! Antremanlar Bitti! mask
Avcı Göztepe Fenerbahçe Maçına Hazır! Antremanlar Bitti!
Trabzonspor ve Eskişehirspor'dan Ortak Başarı! Genç Kaleciler İlk Maçlarında... mask
Trabzonspor ve Eskişehirspor'dan Ortak Başarı! Genç Kaleciler İlk Maçlarında...
Yarışlara Korona Etkisi! Şampiyona Ertelendi! mask
Yarışlara Korona Etkisi! Şampiyona Ertelendi!
Cumhurbaşkanı Duyurdu! Milli Sporcular'a Burs Müjdesi! mask
Cumhurbaşkanı Duyurdu! Milli Sporcular'a Burs Müjdesi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yunan Jetleri Yine Rahat Durmadı! Taciz Fişeği Attılar! mask
Yunan Jetleri Yine Rahat Durmadı! Taciz Fişeği Attılar!
Denizlispor'da Gözler Beşiktaş Maçında! Hazırlıklar Tam Gaz! mask
Denizlispor'da Gözler Beşiktaş Maçında! Hazırlıklar Tam Gaz!
Beşiktaşlı Futbolcu Şampiyonluk Konusunda İddialı! "İnancım Tam!" mask
Beşiktaşlı Futbolcu Şampiyonluk Konusunda İddialı! "İnancım Tam!"
Müge Anlı’da Annesini Öldürmekten Tam 8 Ay Boyunca Cezaevinde Kaldı! Amerikan Filmlerine Konu Olacak Olay Stüdyoda Yaşandı! Müge Anlı Bile “Bunun Filmi Çekilir” Dedi… mask
Müge Anlı’da Annesini Öldürmekten Tam 8 Ay Boyunca Cezaevinde Kaldı! Amerikan Filmlerine Konu Olacak Olay Stüdyoda Yaşandı! Müge Anlı Bile “Bunun Filmi Çekilir” Dedi…
F1 Aracını Tanıttılar! Alfa Romeo C41 Ortaya Çıktı! mask
F1 Aracını Tanıttılar! Alfa Romeo C41 Ortaya Çıktı!
Motorsporları Dünyası Yasta! Kovid-19'a Yenik Düştü! mask
Motorsporları Dünyası Yasta! Kovid-19'a Yenik Düştü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL