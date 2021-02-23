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- 23 Şub 2021 - 15:28 G: 23 Şub 2021 - 15:29

Yunan Jetleri Yine Rahat Durmadı! Taciz Fişeği Attılar!

Türkiye'nin araştırma gemilerine Yunanistan tarafından taciz fişeği ateşlendi. Bakanlı gereken karşılığın verildiğini açıkladı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti. Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bırakarak tacizde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

23 Şub 2021 - 15:28 AA Ankara- Gündem

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