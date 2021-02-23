Hayvan Sevgisi ile Tanışmanın İlk Adımı Sincan’da Atıldı
Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Altındağ Gençlik Merkezi tarafından yürütülen “Ver Elini Kardeşim” projesi kapsamında yabancı uyruklu gençler için düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.
Hayvan Sevgisi ile Tanışmanın İlk Adımı Sincan’da Atıldı
Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Altındağ Gençlik Merkezi tarafından yürütülen “Ver Elini Kardeşim” projesi kapsamında yabancı uyruklu gençler için düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.
Geldikleri kültürlerde evcil ve sokak hayvanları ile iletişimleri bulunmayan gençler ve hayvanlar arasında bir sevgi köprüsü kuruldu.
Önce Sincan Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nü ziyaret eden gençler Çevre Koruma Müdürü Özgür Uyanık ile birlikte Polatlar Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek hayvanlarla tanıştı.
Barınakta at binen, Gine domuzu, keklik, kaz, ördek, tavşan, Ankara tiftik keçisi, kedi ve köpekleri seven gençler için hayvan sevgisi ile tanışmanın ilk adımı Sincan’da atıldı.
23 Şub 2021 - 17:47 Ankara- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.