Hayvan Sevgisi ile Tanışmanın İlk Adımı Sincan’da Atıldı

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Altındağ Gençlik Merkezi tarafından yürütülen “Ver Elini Kardeşim” projesi kapsamında yabancı uyruklu gençler için düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Geldikleri kültürlerde evcil ve sokak hayvanları ile iletişimleri bulunmayan gençler ve hayvanlar arasında bir sevgi köprüsü kuruldu.

Önce Sincan Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nü ziyaret eden gençler Çevre Koruma Müdürü Özgür Uyanık ile birlikte Polatlar Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek hayvanlarla tanıştı.

Barınakta at binen, Gine domuzu, keklik, kaz, ördek, tavşan, Ankara tiftik keçisi, kedi ve köpekleri seven gençler için hayvan sevgisi ile tanışmanın ilk adımı Sincan’da atıldı.