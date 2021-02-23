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23 Şub 2021 - 18:11

Ümitcan Uygun'a Bir Kötü Haber Daha! 10 Yıl'a Kadar Hapis!

Aleyna Çakır davasının şüphelilerinden olan Ümitcan Uygun'a bir kötü haber daha geldi. Sosyal medyada yayınladığı videolardan dolayı hapis cezası istendi.