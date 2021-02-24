Apple'dan Rekor Büyüme! Tam 100 Şirket!
Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklama ile Apple'ın büyümesine ilişkin rakamları açıkladı. Son 6 yılda yapılan yatırımları açıklayan CEO bünyesine kattıkları şirket sayısını açıkladı.
Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Apple'ın son 6 yılda yaklaşık 100 şirketi bünyesine kattığını duyurdu.
BBC'de yer alan habere göre, Cook, Apple’ın yıllık hissedarlar toplantısında şirketin mali yapısına dair bilgiler paylaştı. Cook, toplantıda Apple'ın son 6 yılda ortalama her 3-4 haftada bir şirketi aldığını belirtti. Cook, satın almaların çoğunlukla teknoloji ve yetenek edinmeye yönelik olduğunu ifade etti. Habere göre, Apple'ın son 10 yıldaki en büyük satın alması ise 3 milyar dolar ile kulaklık üreticisi Beats Electronics ile gerçekleşti.
Apple dünyanın en değerli markası
Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırmasına göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak tespit edilmişti. Geçen yıl 140,5 milyar dolar marka değeri ile 3. sırada yer alan Apple, Kovid-19 salgının damgasını vurduğu süreçte marka değerini yüzde 87 artırmayı başarmıştı.
Apple ayrıca başta ABD olmak üzere birçok ülkede "tekelleşme" eleştirilerine de maruz kalıyor. Şirket yetkilileri, geçen yıl Google, Amazon ve Facebook yetkilileri ile beraber ABD Senatosu'nda ifade vermek zorunda kalmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.