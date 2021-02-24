Bakan Ziya Selçuk Öğretmen Ziyaretlerine Devam Ediyor!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Çorum'da öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında kentteki öğretmenlerle buluştu.
Hacı Bektaş Veli Ortaokulu'nda düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılan Bakan Selçuk, ardından ziyaret ettiği Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra emekli öğretmen Hasan Tuluk'u Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Selçuk, kentteki öğretmenlerle "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.
Burada öğretmenlere hitap eden Bakan Selçuk, daha sonra kara yoluyla Ankara'ya gitmek üzere şehirden ayrıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.