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- 24 Şub 2021 - 18:03 G: 24 Şub 2021 - 18:06

Cumhurbaşkanı Açıkladı! İstanbul İl Başkanı Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul İl Başkanını açıkladı. Göreve o isim geldi.

Ali Kurt
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Erdoğan: "1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. (Kongreler) Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldılar."

24 Şub 2021 - 18:03 AA İstanbul- Siyaset

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