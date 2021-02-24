Müge Anlı'nın Hiç Bilinmeyen Torunu Ortaya Çıktı! Görenler Şaşıp Kalıyor! Kazak, Patik, Yelek Örenler Bile Var! Neler Oluyor?

Uzun süredir ekranlarda yer alan ve programdaki sivri diliyle tüm dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı, hafta içi her gün seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Ünlü sunucunun her söylediği dikkatle dinlenirken geçtiğimiz günlerde Müge Anlı hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları Anlı’nın torununu merak ettiklerini ve kim olduğunu araştırmaya başladı. Meğer Müge Anlı’nın torunu…

Televizyon dünyasının yıldız isimlerinden birisi olan Müge Anlı, yayın hayatına büyük bir başarıyla devam ediyor. Milyonlarca kişi ünlü sunucunun hayatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Anlı’nın programa hazırlık süreci hakkında bir video çekilmiş ve merak edenler için Youtube’da paylaşılmıştı. O paylaşımda ünlü sunucunun torunu ortaya çıktı.