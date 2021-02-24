Müge Anlı'nın Hiç Bilinmeyen Torunu Ortaya Çıktı! Görenler Şaşıp Kalıyor! Kazak, Patik, Yelek Örenler Bile Var! Neler Oluyor?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu koltuğunda oturan ünlü gazeteci Müge Anlı, tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi ünlü sunucunun her yayınını büyük bir dikkatle izlediklerini ifade ediyor. Bunun yanı sıra Müge Anlı’nın hiç bilinmeyen torunu ortaya çıktı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken çoğu kişinin Müge Anlı’nın torununa kazak, patik ve yelek örmek istediği belirtildi. Peki, Müge Anlı’nın torunu kim?
Uzun süredir ekranlarda yer alan ve programdaki sivri diliyle tüm dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı, hafta içi her gün seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Ünlü sunucunun her söylediği dikkatle dinlenirken geçtiğimiz günlerde Müge Anlı hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları Anlı’nın torununu merak ettiklerini ve kim olduğunu araştırmaya başladı. Meğer Müge Anlı’nın torunu…
Televizyon dünyasının yıldız isimlerinden birisi olan Müge Anlı, yayın hayatına büyük bir başarıyla devam ediyor. Milyonlarca kişi ünlü sunucunun hayatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Anlı’nın programa hazırlık süreci hakkında bir video çekilmiş ve merak edenler için Youtube’da paylaşılmıştı. O paylaşımda ünlü sunucunun torunu ortaya çıktı.
24 Şub 2021 - 19:02 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.