2032 Olimpiyatları için en güçlü aday Brisbane Kenti
Avustralya'nın yanı sıra Endonezya, Macaristan, Çin, Katar ve Almanya da 2032 Olimpiyatları'nın ev sahipliğiyle ilgilendiğini açıklamıştı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2032 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için Avustralya'nın Brisbane kentinin ön plana çıktığını duyurdu. IOC Başkanı Thomas Bach, video konferans yöntemiyle düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bach, 2032 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için niyet bildiren adayları değerlendiren komisyonun Brisbane şehrini tavsiye ettiğini belirtti. Yönetim kurulunun tavsiye kararını oy birliğiyle onayladığını aktaran Bach, Avustralya Olimpiyat Komitesi ile ileri düzeyde görüşmelere başlanacağını belirtti.
Bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde, Brisbane'in adaylığı IOC oturumunda komite üyelerinin oylamasına sunulacak. Avustralya'nın yanı sıra Endonezya, Macaristan, Çin, Katar ve Almanya da 2032 Olimpiyatları'nın ev sahipliğiyle ilgilendiğini açıklamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.