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- 25 Şub 2021 - 11:57 G: 25 Şub 2021 - 12:02

Azerbaycan Dengeleri Bozdu! Ermenistan Başbakanı Görevden Aldı!

Azerbaycan savaşı Ermenistan'da Sular Durulmuyor! Başbakan Paşinyan Görevden Aldığını Duyurdu!

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

25 Şub 2021 - 11:57 AA - Dünya

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