Kuzey Yıldızı Dizisinde Silahlı Baskın! İzleyenler Dondu, Kelimeler Kifayetsiz Kaldı... Artık Biri Değil Beşi Birden Diziden Ayrılabilir...
Show TV’de yayınlanan ve her yeni bölümünde izleyici kitlesine kahkaha dolu anlar yaşatan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmandaki sahneler herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklerken, yapılan silahlı baskın tüm dengeleri değiştirdi. Son derece gerilim dolu bir bölüm yayınlayacak olan Kuzey Yıldızı’nda Sefer’in organ mafyasının eline düşmesi ise milyonları büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. Neler oluyor?
Başrollerine Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin hayat verdiği dizinin kadrosunda Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan ve Uğur Demirpehlivan gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Bunun yanı sıra dizinin geçen hafta yayınlanan yeni bölümünde Nahide’nin öfkesinden dolayı büyük bir üzüntü yaşayan Sefer, evden ayrılmış ve sokaklarda gezmeye başlamıştı. Fakat o başıboşluk Sefer’in başının belaya girmesine sebebiyet vermişti.
Nahide’yle yaşadığı olayın ardından sokakta hayatını sürdürmeye çalışan Sefer, para kazanmak için iş arayışına girmiş fakat o sırada peşine başka adamlar takılmıştı. Adamlardan kaçmayı başaran Sefer, en sonunda bir binaya sığınmış fakat binada kendisini kovalayan adamlarla karşı karşıya gelmişti. Tüm mücadelesine rağmen adamlardan kurtulamayan Sefer, en sonunda bıçaklanmıştı. Yeni bölümde ise…
25 Şub 2021 - 14:52 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.