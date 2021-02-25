Kuzey Yıldızı Dizisinde Silahlı Baskın! İzleyenler Dondu, Kelimeler Kifayetsiz Kaldı... Artık Biri Değil Beşi Birden Diziden Ayrılabilir...

Başrollerine Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin hayat verdiği dizinin kadrosunda Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan ve Uğur Demirpehlivan gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Bunun yanı sıra dizinin geçen hafta yayınlanan yeni bölümünde Nahide’nin öfkesinden dolayı büyük bir üzüntü yaşayan Sefer, evden ayrılmış ve sokaklarda gezmeye başlamıştı. Fakat o başıboşluk Sefer’in başının belaya girmesine sebebiyet vermişti.

Nahide’yle yaşadığı olayın ardından sokakta hayatını sürdürmeye çalışan Sefer, para kazanmak için iş arayışına girmiş fakat o sırada peşine başka adamlar takılmıştı. Adamlardan kaçmayı başaran Sefer, en sonunda bir binaya sığınmış fakat binada kendisini kovalayan adamlarla karşı karşıya gelmişti. Tüm mücadelesine rağmen adamlardan kurtulamayan Sefer, en sonunda bıçaklanmıştı. Yeni bölümde ise…