Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Değil Ama Öyle Bir Şeyi Özledi Ki... Fiziği Sosyal Medyayı Çalkaladı! "Sen Bu Dünyaya Aşırısın!"

Ekranların en popüler isimlerinden birisi olan Hande Erçel, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Fakat sosyal medya hesabını eskisi kadar aktif kullanmayan ünlü oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu duruma sebep olarak akıllara yine ve yeniden Kerem Bürsin geldi. Çift geçtiğimiz günlerde objektiflere yansımış ve herkes aynı evde kalmaya başladıklarını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından sessizliğe bürünen Hande Erçel’den yeni bir paylaşım geldi.

Güzelliği, başarısı ve kariyeriyle hedeflerin odağında olan Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmasının ardından yıldızı parlamış ve dönemin en popüler isimlerine imzasını atmıştı. Ünlü oyuncunun her paylaşımı anında etkileşim alırken Hande Erçel’den günler sonra yeni bir paylaşım geldi. Her zamanki gibi kusursuz bir güzelliği olan oyuncunun fiziği, sevenlerinden tam not aldı.