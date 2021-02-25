Müge Anlı'da Güldane Biçer'in Eşi Osman Biçer Öldürdüğünü İtiraf Etti!

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programının bugün ekrana gelen bölümünde yine çarpıcı gelişmeler ekrana geldi. Programda son haftanın dikkat çeken gündemlerinden biri olan Güldane Biçer ile ilgili akıl almaz gerçekler ortaya çıktı. 10 yıldır kayıp olan kadını eşi Osman Biçer’in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Osman Biçer, eşini nasıl öldürdüğü ile ilgili ayrıntıları da anlattı. 10 yıldır cinayeti saklatan Biçer, pişman olmadığını da söyledi.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’te şüpheli kayıp ve cinayet olayları hafta içi hergün ekrana taşınıyor. Programda yaklaşık 2 haftadır konuşulan çarpıcı gündemlerden biri ise 1 çocuk annesi Güldane Biçer’in kaybı olmuştu. 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer’in bu kadar uzun zamandır ortaya çıkmamasından kaynaklı ölmüş olabilme ihtimali de gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Güldane Biçer’in kaybolduğu dönem evli olduğu Osman Biçer canlı yayına katılmış ve şüpheli tavırları ile dikkat çekmişti. Müge Anlı Osman Biçer’in eşini öldürmüş olabileceği ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulunmuştu. Programda bugün de gündem olmaya devam eden konu ile ilgili açıklama yapan Müge Anlı, Güldane Biçer’in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Cinayetin ayrıntıları da izleyenlerle paylaşıldı.