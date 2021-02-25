2021 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşte Başvuru Şartları
Asgari ücret zamanları ile beraber, işsizlik maaşları da değişkenlik gösteriyor. Peki, 2021 işsizlik maaşı ne kadar, almak için hangi şartları gerekiyor? İşte detaylar...
Her sene asgari ücretin zam alması ile beraber işsizlik maaşlarının miktarları da değişiklik gösteriyor. İşsizlik maaşları bu yıl getirilen zamların ardından ilk defa şubat ayında verildi. Yıl boyunca her ayın ilk döneminde yatırılan işsizlik maaşlarının ne kadar zam aldığı ve kimlerin işsizlik maaşı alabildiği ise merak konusu oluyor. İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşların belli şartları sağlaması gerekiyor. Bununla beraber işsizlik maaşları miktarları da asgari ücrete getirilen zamlara bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
2021 yılında da asgari ücrete bağlı olarak zam alan işsizlik maaşları şubat ayının 5’inde hesaplara yatırıldı. İşsizlik maaşları ile ilgili güncel olarak açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ocak ayının sonunda yaptığı açıklama ile 2021 yılında işsizlik maaşlarının zamlı halinin ilk kez şubat ayının 5’inde yatırılacağını açıklamıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamalarının ardından ise 2021 yılında işsizlik maaşlarının ne kadar olduğu merak edildi. Vatandaşlar işsizlik maaşı alabilmek için hangi şartları taşımaları gerektiğini de araştırıyor.
25 Şub 2021 - 17:08 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.